Земельные участки для госнужд будут изымать по рыночной стоимости

Нововведения вступят в силу со 2 февраля.

21 января 2019 года Президент Казахстана подписал Закон по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, передает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

Закон создает условия для обеспечения равноценного возмещения при изъятии земельных участков для государственных нужд

"Согласно Закону теперь земельные участки для госнужд будут изыматься по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на земельный участок", - сообщили в минюсте.

На данный момент стоимость изымаемого участка определяется по кадастровой цене либо стоимости, предусмотренной в гражданско-правовом договоре или решении суда. Как правило, эти цены не соответствуют уровню рыночных цен на земельные участки.

Кроме того, законодательно закрепляется, что расходы, связанные с предоставлением равноценного земельного участка собственнику взамен изъятого у него в пользу государства участка, несут акиматы.

"Поправки нацелены на то, чтобы граждане получали справедливое возмещение за изымаемые земельные участки. В этих целях внесены соответствующие поправки в Земельный кодекс и Закон О государственном имуществе", - добавили в минюсте.

Закон вступит в силу со 2 февраля этого года

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