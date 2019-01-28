Как будут стимулировать экспортный потенциал Казахстана

В целях недопущения потерь традиционных экспортных рынков, а также расширения географии поставок и номенклатуры товаров было выделено 500 млрд тенге - Кабикенов.

На развитие экспортного потенциала и сохранение внешних рынков Казахстан выделил в 2019 году 500 млрд тенге на предстоящие три года. Эти деньги будут направлены на финансирование экспортоориентированных проектов, за счет уже ранее выделенных возвратных средств. Об этом 28 января на пресс-конференции "Развитие несырьевого экспорта" рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Арыстан Кабикенов, передает корреспондент Zakon.kz.

"В целях недопущения потерь традиционных экспортных рынков, а также расширения географии поставок и номенклатуры товаров было выделено 500 млрд тенге. Данные средства будут направлены на финансирование экспортоориентированных проектов, за счет уже ранее выделенных возвратных средств. Это порядка 220 млрд тенге", - сказал он.

Второе направление - финансирование кредитования импортеров и экспортеров через инструменты БРК на 80 млрд тенге.

"Третье - увеличение уставного капитала НК "Казахэкспорт" на 68 млрд тенге и внедрение нового вида государственной гарантии на сумму 102 млрд тенге. Четвертое - внедрение механизма возмещения части транспортных расходов отечественных экспортеров. Это новый инструмент и 20 млрд тенге", - продолжил перечислять Кабикенов.

Пятое направление - усиление традиционных видов и внедрение новых инструментов сервисной поддержки (10 млрд тенге).

Предусматривается проведение торгово-экономических миссий, национальных выставок за рубежом, маркетинговое продвижение продукции, комплексный анализ рынков сбыта, возмещение части затрат на сертификацию продукции экспортерам.

В целом, за счет данных мер министерство ожидает рост экспортной выручки до 725 млрд тенге в 2021 году.

Татьяна Ковалева, Астана

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