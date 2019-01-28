В Уральске задержали женщину за ложное сообщение о терроризме

Она ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но никаких выводов из этого не сделала.

27 января примерно в 14:00 на пульт оператора "102" ЦОУ Управления полиции Уральска позвонила женщина и сообщила, что в Абайском отделе полиции заложена бомба, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ЗКО.

На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. После осмотра саперами здания взрывного устройства обнаружено не было.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками Управления по противодействию с экстремизмом ДП ЗКО была установлена и задержана жительница Уральска 1985 г.р.. Задержанная водворена в ИВС УП г.Уральск в порядке ст.128 УПК.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.273 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как выяснилось, она ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но никаких выводов из этого не сделала.

Наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сообщая о "бомбе", Вы посягаете на общественную безопасность, нарушается нормальная деятельность учреждений, отвлекаются значительные силы и средства правоохранительных органов, причиняется вред интересам конкретных граждан.

Как только Вы сообщили заведомо ложные сведения о "бомбе" (акте терроризма)- преступление считается оконченным.

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