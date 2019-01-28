Участников кредитных товариществ впервые освободили от уплаты чужих долгов

Если кто-то не платит, то это за него делают все остальные. А если и это невозможно, то находят того, у кого есть, что забрать, и забирают. Вот и вся солидарная ответственность.

Одно судебное решение дало надежду сотням участников кредитных товариществ по всей стране. Ситуацию с госпрограммой по выдаче займов населению люди называют абсурдной. Главное условие получения кредита - солидарная ответственность. То есть, расплатился сам, плати и за тех соседей по кредитному товариществу, которые погашать долг отказались. Было много проигранных судов. И когда многим показалось, что выхода нет, неожиданно произошло то, чего никто не ожидал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Добросовестные участники кредитных товариществ больше не обязаны выплачивать кредит за тех, кто получил его от государства и решил не возвращать. Новость об этом судебном решении за считанные часы разлетелась среди тех, кто уже потерял веру в справедливость.

"Члены кредитных товариществ должны были нести солидарную ответственность по обязательствам всех членов кредитного товарищества. Но с учетом того, что они добросовестно исполняли свои обязательства, коллегия сочла возможным освободить их от ответственности", - объясняет судья восточно-казахстанского областного суда Назым Кабдрахманова.

Решение суда обрадовало участников, но повезло не всем. Пенсионерка Наталья Владимировна, хоть и с фамилией Небесная, в список тех, кого освободили от уплаты чужих долгов, не вошла. Из 24 участников кредитного товарищества женщина - единственная, кто имеет официальный доход, это пенсия, а потому общий долг в 34 млн тенге присудили выплачивать ей.

"Судьи говорят, что те суды, которые прошли в 2017- 2018, мы тех добросовестных не будем выводить. Как так? Мы же год боролись за это. Значит, кто-то сидел, ничего не делая, те выйдут. А мы, которые боролись, просили, опять остаемся должниками. Понимаете, что в душе творится? Опять заберут деньги. За что заберут? За то, что мы погасили все вовремя", - возмущается Наталья Небесная.

Но сам факт того, что кто-то в суде смог доказать, что солидарная ответственность нарушает права людей, - уже прогресс. Теперь у добросовестных плательщиков появилась надежда на то, что каждый, кто получил кредит, будет платить только по своим счетам.

А все дело было так. В 2015 году людям предложили получить государственный займ на открытие или развитие бизнеса. Но деньги выдавали не каждому отдельно, а кредитным товариществам, куда люди должны были вступить. Эти условия ввели не случайно. Так оператор программы СПК "Ертіс" обезопасил себя от неплательщиков.

"Решения суда состоятся. Исполнительный лист мы направляем, но из-за того, что у лица нет дохода и имущества, документ возвращается без исполнения. Дальнейшая единственная возможность возврата этих денег в солидарном порядке - подаем на всех конечных заемщиков", - говорит заместитель председателя правления АО Национальная компания СПК "Ертic" Данара Шарипова.

Таким образом, если кто-то не платит, то это за него делают все остальные. А если и это невозможно, то находят того, у кого есть, что забрать, и забирают. Вот и вся солидарная ответственность. В итоге, государственная программа ее добросовестным участникам обернулась арестованным имуществом, банкротством предприятий и даже трагедией. Узнав о многомиллионном долге, одна из участниц проекта свела счеты с жизнью. Сейчас люди надеются на то, что победа их соратников в суде позволит и им выбраться из долговой ямы. И ранее вынесенные решения суда можно будет изменить. И возвращать долги государству обяжут неплательщиков.

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