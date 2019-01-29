Номинальная зарплата одного работника составила 176 050 тенге в 2018 году

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в образовании – 107,9 тыс. тенге, что на 38,7% ниже среднего показателя по республике.

В ІV квартале 2018г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 176 050 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 107,5%, реальной – 102,1%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 390,4 тыс. тенге (в 2,2 раза превышает среднереспубликанский уровень), в финансовой и страховой деятельности – 364,7 (в 2,1 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 332,5 тыс. тенге (в 1,9 раз), в сфере информации и связи – 261,7 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства – 227,5 тыс. тенге ( в 1,3 раза). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в образовании – 107,9 тыс. тенге, что на 38,7% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 320,5 тыс. тенге, что в 1,8 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Туркестанской области ее величина составила 109,7 тыс. тенге, что на 37,7% ниже среднего уровня по стране.

Медианное значение среднемесячной заработной платы работников по итогам единовременного обследования* составило 106 253 тенге.

Модальное значение среднемесячной заработной платы составило 80 021 тенге.

Децильный коэффициент дифференциации среднемесячной заработной платы составил - 6,6.

Максимальная заработная плата была зафиксирована в размере 13192,4 тыс. тенге у генерального директора в сфере горнодобывающей промышленности и разработка карьеров, финансовой и страховой деятельности, а также прочих видов обрабатывающей промышленности. Минимальная заработная плата была зафиксирована в размере 15,6 тыс. тенге у уборщиков помещений в сфере образования и государственного управления.

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