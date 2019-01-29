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В Карагандинской области трехлетняя девочка погибла из-за пожара в квартире

Мать девочки была доставлена в больницу с диагнозом "Ожоги и отравление угарным газом".

Фото : Журнал "ПОЖАР.инфо"29 января 2019, 10:29

В городе Сатпаеве Карагандинской области сгорела квартира двухэтажного дома. Из-за возгорания в комнате погибла трехлетняя девочка, ожоги и отравление угарным газом получила мать ребенка, передает Zakon.kz.

"29 января в 05:22 на пульт "101" ДЧС Карагандинской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Байконурова в городе Сатпаев. Пожар произошел в квартире на первом этаже на площади восемь квадратных метров. Пожар локализован в 05:52 и ликвидирован в 06:12. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело девочки 2015 года рождения. Также в результате пожара с ожогами и отравлением угарным газом госпитализирована в больницу женщина 1988 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были привлечены 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники.


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