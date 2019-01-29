От парилки до крыши: двухэтажный дом сгорел в Астане

Причина устанавливается.

Рано утром в Астане в ЖМ "Тельмана" горел частный дом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Сообщение о пожаре поступило в ДЧС Астаны в 06:39 29 января. Речь шла о пожаре в двухэтажном жилом доме в ЖМ "Тельмана".

"Произошло возгорание деревянной отделки парильного помещения, с последующим распространением огня на комнаты второго этажа и кровли, на общей площади 150 кв.м. Пожарными подразделениями горение локализовано в 07:31 и ликвидировано в 07:45. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были привлечены 24 человека личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Астаны", - сообщили в КЧС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!