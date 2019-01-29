Какие пособия назначают в Казахстане

Казахстанцы могут рассчитывать на ряд пособий от государства.

В частности, это пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, детскиие пособия, а также многодетным матерям и родителям (опекунам, попечителям) и др., сообщает Zakon.kz.

Детские пособия

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка составляет в 2019 году:

— на первого, второго и третьего ребенка – до 95 950 тенге (38 МРП),

— на четвертого – до 159 075 тенге (63 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составляют:

на первого – 14 544 тенге (5,76 МРП),

на второго – 17 196 тенге (6,81 МРП),

на третьего – 19 823 тенге (7,85 МРП),

на четвертого и более – 22 473 тенге (8,9 МРП).

Родителям, воспитывающим ребенка-инвалида – 31 183 тенге (1,05 ПМ).

Пособие по уходу за инвалидом 1 группы с детства – 31 183 тенге (1,05 ПМ).

Пособия по утере кормильца

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи выплачивается ежемесячно:

на одного – 25 541 тенге (0,86 ПМ),

на двоих – 44 251 тенге (1,49 ПМ),

на троих – 54 942 тенге (1,85 ПМ),

на четверых – 58 209 тенге (1,96 ПМ),

на пятерых – 60 287 тенге (2,03 ПМ),

на шестерых и более – 62 663 тенге (2,11 ПМ).

Круглые сироты получают по 35 044 тенге (1,18 ПМ) на каждого.

Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, - по 10 405 тенге (4,16 МРП) ежемесячно.

Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алка" (семь и более детей), а также "Кумiс алка" (шесть и более детей) - ежемесячное пособие в 16 160 тенге (6,4 МРП).

Пособия участникам войны

Специальные государственные пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны - 40 400 тенге (16 МРП).

Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, – 11 312 тенге (4,48 МРП).

Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, – 6 464 тенге (2,56 МРП).

Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны - 350 041 тенге (138,63 МРП) ежемесячно.

Героям Социалистического Труда, являющимся участниками войны, – по 188 492 тенге (74,65 МРП).

Пособия труженикам тыла – 5379 тенге (2,13 МРП).

Пособия по инвалидности

инвалидам общего заболевания:

I группы – 57 021 тенге (1,92 ПМ),

II группы – 45 438 тенге (1,53 ПМ),

III группы – 30 886 тенге (1,04 ПМ),

инвалидам детства с 16 лет:

I группы – 57 021 тенге (1,92 ПМ),

II группы – 47 220 тенге (1,59 ПМ),

III группы – 35 638 тенге (1,20 ПМ),

детям-инвалидам до 16 лет – 41 578 тенге (1,40 ПМ).

Особые случаи

Пособия для получателей по списку №1 (работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда) - 23 786 тенге (9,42 МРП)

Для получателей по списку №2 – до 21 160 тенге (8,38 МРП).

Жертвам политических репрессий – 2 702 тенге (1,07 МРП).

Пособия на погребение

Пособие на погребение – 39 643 тенге (15,7 МРП).

Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 92 415 тенге (36,6 МРП).

1 МРП в 2019 году составляет 2525 тенге, прожиточный минимум – 29 698 тенге, минимальная пенсия (для назначаемых в 2018 году) – 36 108 тенге, минимальная зарплата – 42 500 тенге.

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