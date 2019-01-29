Многие верующие женщины в Казахстане не одобряют разводы

Также они считают обязательным религиозную регистрацию брака.

Эксперты считают, что такое распределение мнений среди участниц гендерного исследования "Статус девочек, девушек и женщин в религиозных конфессиях Казахстана" ожидаемо, передает Zakon.kz.

Ожидаемо, потому что ни одна из традиционных религий не разрешает разводы и категорически отрицательно относится к ним. Между тем, в гендерном исследовании приняли участие представительницы различных конфессий. Большинство из них (47%) относят себя к исламу (суннизм ханафитского масхаба), 19,7% - к православию, 15,1% к протестантизму. Менее всего опрошенные идентифицируют себя с атеизмом – 0,1%, агностицизмом – 0,7%, иудаизмом 1,5%.

Участницы опроса считают обязательным религиозную регистрацию брака, что, скорее всего, говорит о почитании, уважении религиозных традиций и о желании их соблюдать при вступлении в брак.

Большая часть информанток (69,8%) не одобряют разводы, 21,5% согласны на развод только в редких случаях и только меньшинство одобряет развод. Эксперты считают, что этого следовало ожидать, поскольку ни одна из традиционных религий не разрешает разводы и категорически отрицательно относится к ним. Наличие женщин, одобряющих разводы, связано с существованием в выборке гендерного исследования представительниц нетрадиционных конфессий.

Информантки большей частью считают возможным вступление в брак в возрасте от 18 до 25 лет. Данное распределение мнений типично для казахстанок, т.к. именно с 18 до 25 лет считается важным создать семью и родить первого ребенка.

По мнению опрошенных, религия влияет на процесс воспитания детей и что их религиозное воспитание надо начинать до 6 лет. То есть они ратуют за раннее религиозное воспитание детей и считают, что религиозное воспитание детей отличается по своему содержанию для мальчиков и девочек. Это говорит о том, что участницы исследования осознают гендерные различия в религиозном воспитании детей.

Значительная часть активно верующих женщин нацелены на рождение более трех детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!