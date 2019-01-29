С какими нарушениями сталкивается Антикоррупционная служба в своих рядах

С 2019 года в Антикоррупционной службе внедряется система специальных проверок личного состава на коррупционную устойчивость и добропорядочность.

30 сотрудников Антикоррупционной службы в 2018 году были наказаны за допущенные нарушения при исполнении служебных обязанностей. Так, три сотрудника Нацбюро привлечены к уголовной ответственности (2 – по факту коррупции, 1 – за разглашение госсекретов), и 2 работника Агентства - за коррупционные правонарушения. Остальные привлечены к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на ответ заместителя руководителя Национального Бюро по противодействию коррупции Шынгыза Кабдулы.

В ведомстве сообщили, что усилили "роль вертикальной ответственности руководителей за противоправные действия сотрудников". За установленные факты грубых нарушений к ответственности привлекаются не только следователи, но и их непосредственные руководители.

"С 2019 года в Антикоррупционной службе внедряется система специальных проверок личного состава на коррупционную устойчивость и добропорядочность, а также мониторинг законности приобретения дорогостоящего имущества", - говорится в ответе.

В 2018 году было несколько дел, где в ходе судебных заседаний судом были выявлены нарушения, допущенные сотрудниками Нацбюро.

Так, например, 28 декабря 2018 года судьей суда №2 района Байконур Б. Идрисовым было вынесено частное постановление в отношении офицера Антикоррупционной службы Керимбекова. Он склонял и провоцировал гражданина к совершению правонарушения. Суд выяснил, что "орган досудебного расследования, не собрав бесспорных доказательств вины Алимжанова Н. в совершении преступления, незаконно предъявил обвинение в совершении тяжкого преступления, и нарушая его конституционные права, содержал его под стражей свыше 10 месяцев".

На вопрос - "отразится ли вынесенное частное постановление в отношении Керимбекова на другие дела, которые вел этот офицер", в Антикоррупционной службе ответили:

"Суд выносит частное постановление по материалам судебного разбирательства, ограниченного пределами конкретного обвинения, по которому лицо предано суду. (…) Частное постановление в отношении Керимбекова не может служить основанием для пересмотра результатов его служебной деятельности по иным материалам".

Примечательно, что в отношении двоих сотрудников Нацбюро (этого же Керимбекова и Джакупова) 13 декабря 2018 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Их обвиняют в провокации и превышении должностных полномочий. Так, по словам следственного прокурора Аубакирова, "если бы не провокационные действия оперативных сотрудников Антикора, то у Джумагулова, Айтенова и Тыныбаева не возникло бы умысла на получение взятки, и преступление не было бы совершено".

"Относительно принятых мер в отношении сотрудника Антикоррупционной службы Керимбекова сообщаем, что его ответственность рассматривается в рамках досудебного расследования, начатого по факту превышения должностных полномочий", - говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос редакции.

Ранее судья Есильского районного суда № 2 Астаны Бахытжан Есенов вынес частное постановление по делу экс-главы комитета Минздрава Назарбека Бейсена из-за выявленных процессуальных нарушений, допущенных антикоррупционным ведомством, и по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности.

"Сотрудники органов досудебного расследования и прокуратуры, которые превысили свои должностные полномочия в ходе уголовного судопроизводства и нарушили требования УПК, в зависимости от наступивших последствий, подлежат привлечению к уголовной, административной либо дисциплинарной ответственности. Статистика по привлечению вышеуказанных лиц к ответственности, в том числе по реагированию органов прокуратуры на допущенные процессуальные нарушения имеется в открытом доступе на сайте информационного сервиса Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры (www.qamqor.gov.kz, раздел "Правовая статистика")", - ответили нам в надзорном органе (ссылка оказалась не рабочей - авт.).

А в Антикоррупционной службе нас заверили: "Следственно-оперативный состав при выполнении своих функций по выявлению и расследованию правонарушений ориентирован на неукоснительное соблюдение норм УПК и закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и иных правовых нормативных актов".

"По конкретным фактам совершения правонарушений проводятся служебные расследования, по результатам которых действиям сотрудников дается правовая оценка в соответствии с законодательством", - говорится в ответе заместителя руководителя Нацбюро Шынгыза Кабдулы.

Тем временем, в ЕРДР зарегистрировано дело в отношении еще одного следователя Нацбюро Муратулы. В его действиях прокуратура нашла признаки уголовного проступка, предусмотренного ст.414 ч.4 УК РК, ст. 179,180,184 УПК. Он неправильно указал в протоколе время фактического задержания и доставления подозреваемого Айтенова. Согласно официальным документам, фактически гражданин был доставлен в Департамент в 14:50, а следователь указал 22:44. То есть продержал подозреваемого в департаменте без оформления протокола 6,5 часов.



Результатов по вышеуказанным уголовным делам пока нет. Антикоррупционная служба и прокуратура проводят расследования.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!