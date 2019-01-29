Президент дал ряд поручений акиму Костанайской области

Назарбаев подчеркнул важность своевременной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, а также указал на необходимость принятия мер по дальнейшему повышению благосостояния населения.

Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи главе государства было доложено о социально-экономическом развитии региона и результатах выполнения поручений в рамках текущего Послания народу Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность своевременной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, а также указал на необходимость принятия мер по дальнейшему повышению благосостояния населения.

- В Костанайской области сохраняется положительная динамика макроэкономических показателей. Промышленность в сравнении с 2017 годом выросла на 8,3%, строительство на 22,3%. В эксплуатацию сдано около 300 тысяч кв. метров жилья, - доложил Архимед Мухамбетов.

Аким Костанайской области также проинформировал Президента о развитии автомобильной промышленности, результатах деятельности по привлечению инвестиций и реализации индустриальных проектов.

- В области создается индустриальная зона, в рамках которой ведется проработка 11 проектов. Самым крупным является создание сельскохозяйственного хаба, включающего цех по производству муки специального назначения мощностью 600 тысяч тонн, цех по изготовлению комбикормов мощностью 1 миллион тонн в год, цех по производству глютена и переработке масленичных культур. Данный проект направлен на повышение производительности в сельском хозяйстве, - сказал Мухамбетов.

Кроме того, аким Костанайской области рассказал о реализации проектов по производству сельскохозяйственной техники, выпуску строительных материалов, развитию мясоперерабатывающего комплекса в г.Аркалык и мерах по поддержке МСБ.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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