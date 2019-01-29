Городок для студентов появится в Талдыкоргане

Новое общежитие в Талдыкоргане рассчитано на 288 мест.

Спустя 25 лет недостроенное здание первой высотной гостиницы областного центра наконец-то обретет законченный вид. Теперь на этом месте будет общежитие для студентов колледжа. Стоит отметить, жилье для студентов строят в рамках поручения главы государства в поддержку молодежи, передает Zakon.kz.

Буквально на днях Елбасы Нурсултан Назарбаев на торжественной церемонии открытия Года молодежи напомнил о том, что до 2022 года в Казахстане будут построены общежития на 70 тысяч новых мест, что позволит полностью решить вопрос с проживанием иногородних студентов, чтобы они могли спокойно учиться и получать качественные знания,

Новое общежитие в Талдыкоргане рассчитано на 288 мест. Для студентов будут созданы все комфортные условия: на первом этаже жилой части здания расположится библиотека, столовая, мини-кинозал, медпункт с изолятором и индивидуальные мастерские. В общежитии проектом предусмотрены 96 жилых комнат, рассчитанные на 3 проживающих, вход и выход из которых осуществляется в галереи, ведущие в лифтовой холл и лестницы.

- Мы подготовили проектно-сметную документацию. В конце прошлого года получили положительную оценку государственной экспертизы. В настоящий момент объявлены государственные закупки на строительно-монтажные работы, - сказал Саид Дарменов, руководитель отдела жилья и инженерных сетей областного управления строительства.

Само здание представляет собой объемно-пространственную композицию цилиндрической формы, состоящую из разных по высоте объемов. Существующий состав здания выполнен в каркасной схеме монолитными железобетонными колонными, стенами, ригелями и плитами перекрытия. Главное внимание при строительстве будет уделено безопасности юношей и девушек. Проект завершения строительства предусматривает полное приведение в соответствие норм безопасности и жизнедеятельности с учетом технологического регламента согласно эксплуатационному назначению как общежития. Здание построено с применением современных отделочных и строительных материалов. Проектом предусмотрено остекление балконов, места для установки наружных систем кондиционирования.

Стоит отметить, что большинство жителей города поддержало такую инициативу руководства области, так как удачное расположение будущего общежития радует их. Ведь рядом находится городской пляж, торговые центры, набережная реки Каратал, центральный парк, парк ветеранов и многое другое. Кроме того, представители управления строительства сообщили, что в скором времени это место станет первым студенческим городком со всеми условиями, и в Талдыкоргане станет на один объект больше.

Общежитие для студентов колледжей Талдыкоргана планируется сдать в конце этого года.

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