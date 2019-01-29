К ответу за смерть дзюдоиста привлечен один из троих подозреваемых

Многократный чемпион Казахстана по дзюдо скончался во время драки на угольном разрезе Каражыра.

До 12 лет лишения свободы грозит подозреваемому в убийстве спортсмена Жасулана Абиева. Первое судебное заседание по этому делу состоялось 29 января в Семее. Многократный чемпион Казахстана по дзюдо скончался во время драки на угольном разрезе Каражыра. Он получил смертельный удар по голове. На скамье подсудимых один обвиняемый. Но родные погибшего с этим категорически не согласны, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Самые горькие слезы - слезы матери, которая потеряла сына. О нем ей напоминают фотографии и спортивные награды, которых у Жасулана было немало.

Гульнар Абиева, мать погибшего:

"Когда мой сын учился в спортшколе, он говорил: "мама, нам нельзя драться". Он мог постоять за себя, но в драку сам никогда не лез. Я до сих пор не верю, что виновен один человек. Что человека могли убить из-за угля. Я хочу, чтобы следствие добралась до истины, и все виновные понесли заслуженное наказание".

Все произошло в тот роковой день, 12 ноября, на угольном разрезе, где в очереди за твердым топливом подрались жители Семея. Кстати, Жасулан собирался уволиться, но не успел.

Амантай Абиев, отец погибшего:

"На месте происшествия осталось 2 монтировки. Сейчас они у следователя. Говорят, что они выпали из КамАЗа. В это нельзя поверить. Нет отпечатков пальцев. Говорят, что в перчатках были. Следователь выступает, как адвокат".

"Вы видели, как Марлен наносил Абиеву удары, телесные повреждения? - Я в тот момент не видел. Я не помню".

Причастность других пока не доказана, говорит адвокат.

Дамир Курманов, адвокат:

"Собранные доказательства указывают на статью 106, ч.3. В данный момент идет рассмотрение данного уголовного дела. Если по делу будут доказательства другого совершенного преступления, то мы будем ходатайствовать перед судом о направлении дела на дополнительное расследование".

Многократному чемпиону страны по дзюдо Жасулану Абиеву было 33 года, он воспитывал троих детей. К ответу перед судом за убийство привлечен один подозреваемый. Тогда как изначально задержанных было трое. Другие проходят по делу в качестве свидетелей.

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