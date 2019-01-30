Банки РК впервые с 2011 года получили самую высокую прибыль в 2018 году

Среди 28 БВУ РК, оставшихся к концу 2018 года, прибыль показали 26 банков.

Обновлённый банковский сектор показал совокупную прибыль за 2018 год в 638 миллиардов тенге. Для сравнения, годом ранее фиксировался убыток в 19 миллиардов тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщается в исследовании ranking.kz, за 2018 год банковский сектор получил самую высокую с 2011 года прибыль - 638,4 млрд тг. В прошлом году в совокупности по БВУ, наоборот, фиксировался убыток в размере 18,7 млрд тг.

Заметим при этом, что банковский сектор подвергся жесткой чистке со стороны регулятора: из 32 банков, работавших на начало прошлого года, к концу 2018-го на рынке остались всего 28 БВУ.

Увеличились и совокупные доходы БВУ РК: в 2018-м рост за год составил 5,3%, до 32,8 трлн тг. Расходы банков выросли на 3,1%, до 32 трлн тг.

Годом ранее доходы сократились на 28,2%, а расходы — на 27,5%.

Подоходный налог БВУ РК за 2018 год вырос на 30% и составил 129,7 млрд тг.

Более 90% доходов и расходов традиционно не связаны с выплатой вознаграждений. Доля таких доходов выросла с 92,5% до 93,6%, а расходов — с 95,8% до 96,5%. Доля же доходов, связанных с выплатой вознаграждения, соответственно, сократилась с 7,5% до 6,4%, расходов — с 4,2% до 3,5%.

Почти 90% доходов и расходов, не связанных с выплатой вознаграждения, пришлись на доходы и расходы от переоценки.

Среди 28 БВУ РК, оставшихся к концу года, прибыль показали 26 банков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!