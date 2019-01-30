Назарбаев: Дороги нужно доводить до самого дома

В рамках программы "Нурлы Жол" автодорожные проекты Центр-Юг, Центр-Восток, Центр-Запад полностью завершат до 2020 года.

На расширенном заседании правительства РК с участием главы государства министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек сообщил о сроках завершения крупных автодорожных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, качество и состояние транспортной системы является обязательным условием развития страны.

"По итогам 2018 года объем транспортах услуг увеличился на 4,6% в сравнении с 2017 годом. Общий объем транзит груз всеми видами транспорта через территорию страны вырос на 6% и составил 19,2 млн тонн, в том числе, в направлении Китай-Европа рост 40%, Европа - Китай - почти 80%. Таким образом, мы можем констатировать - формирование транзитно логистического хаба в центре Евразии", - проинформировал Касымбек.

По его словам, в рамках госпрограммы "Нурлы жол" продолжается масштабная реализация автодорожных проектов.

"Всего за годы независимости построено, реконструировано порядка 12 тысяч километров дорог республиканского значения. В прошлом 2018 году отремонтировано 1,5 тысячи километров и реконструировано 528 километров автодорог республиканского значения", - сказал он.

Со своей стороны Нурсултан Назарбаев попросил уточнить сроки завершения крупных дорожных проектов.

"Мы до 2020 года полностью проекты в рамках программы "Нурлы Жол", это Центр-Юг, Центр-Восток, Центр-Запад полностью завершим", - пообещал министр.

Президент РК заметил, что наряду с крупными проектами необходимо сразу "думать" о внутриобластных и районных дорогах.

"Сразу нужно продолжать, думать о базовых дорогах, то есть внутриобластных и районных. Это самое главное. Дорога признается тогда, когда доходит до моего дома. А вот это остальное, людям, знаешь, тяжело доходит. Хотя это очень важно для экономики, для страны", - подчеркнул глава государства.

Оксана Скибан, Астана

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