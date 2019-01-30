Во что вложены пенсионные накопления казахстанцев

Реальная доходность по пенсионным активам в 2018 году составила 5,97%.

Обнародован инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ по состоянию на 1 января 2019 года, передает Zakon.kz.

На 1 января 2019 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка РК составили 9378,03 млрд. тенге, увеличившись за год на 1 603,21 млрд. тенге, то есть на 20,62%.

Чистый инвестиционный доход за 2018 год, распределенный на счета вкладчиков, составил 917,1 млрд тенге.

"Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2018 год составила 11,27% при уровне инфляции равной 5,3%. Таким образом реальная доходность по пенсионным активам в 2018 году составила 5,97%", - поведали в ЕНПФ.

Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ (43,27%) составили государственные ценные бумаги.

"На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 6,9% годовых, в долларах США – 4,4% годовых", - сообщали в ЕНПФ.

Облигации квазигосударственных казахстанских организаций на 1 января 2019 года составляют 13,86% инвестиционного портфеля пенсионных активов. Средневзвешенная доходность к погашению на 1 января 2019 года по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,3% годовых, в долларах США – 5,0% годовых.

"Доля депозитов составила 2,9% портфеля пенсионных активов, их средневзвешенная доходность к погашению 9,6% годовых. Доля облигаций банков второго уровня РК в портфеле пенсионных активов составила 13,5%. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций, номинированных в тенге, составляет 10,0% годовых, в долларах США – 6,6% годовых. Инвестиции в государственные ценные бумаги иностранных государств, номинированных в иностранной валюте, составили 12,7% портфеля со средневзвешенной доходностью к погашению 3,9% годовых", - рассказали в ЕНПФ.

Что касается валюты инвестирования, то здесь доминирует тенге.

"Инвестиции в национальной валюте - 67,2%, в долларах США – 32,37%, в других валютах – 0,4% портфеля пенсионных активов", - заключили в ЕНПФ.

На официальном сайте ЕНПФ размещен детальный отчет об инвестиционной деятельности по управлению портфелем пенсионных активов, где указано, в какие ценные бумаги и в каком количестве, по какой рыночной цене инвестируются пенсионные накопления вкладчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!