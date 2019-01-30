Президент: Вы просто трусы, а не правительство и не министры

Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнило свой долг это правительство, и уйдите с этим в отставку! - Назарбаев.

Давая оценку работе правительства и финансового сектора страны на расширенном заседании правительства глава государства указал на необходимость оздоровления реального сектора экономики. А для этого нужна решительность, чего сейчас у чиновников Президент не наблюдает, передает Zakon.kz.

Речь шла и о выдаче кредитов потенциальным банкротам, и о кражах средств банков их руководителями.

"Финансовую систему возьмем: создают банк, начинают работать, люди верят, приносят деньги, квазигоссектор кладет деньги, а потом эти акционеры начинают вытаскивать, воровать деньги. У нас нет закона посадить его в тюрьму за это, так положено во всем мире. Уходят, убегают, мы за ними гоняемся, бегаем. Данияр (Акишев - прим. ред.), головой отвечаешь, вот тебе закон дали, я хотел отдельный контрольный орган создать, ты сказал нет, буду держать, вот держи и отвечай!" - обратился Назарбаев к председателю Нацбанка.

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Он отметил, что нужно следить за тем, чтобы акционеры банков не вывозили, не воровали деньги.

"Среди белого дня, а мы чего сидим здесь?" - констатировал Назарбаев, добавив, что это говорит о полной несостоятельности.

"Без очистки экономики от банкротов мы не можем нормально развиваться. И правительство и банки будут все время спотыкаться. Кому давать? Вот не дает банк денег, кому давать? Чего мы боимся? Институт банкротства является достаточно распространенным явлением в рыночных странах. Вы просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принять решение, а для чего тогда работаете? Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнило свой долг это правительство, и уйдите с этим в отставку! Вот это будет работа!" - сказал глава государства.

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