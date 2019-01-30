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В Туркестане чуть не снесли дом с людьми

К счастью, подростки проснулись от грохота и выбежали на улицу.

Фото : pixabay.com30 января 2019, 15:53

Жители Туркестана отправили журналистам otyrar.kz видеоматериал, на котором во время сноса жилого дома чуть не произошел несчастный случай, передает Zakon.kz.

Работники коммунальной службы, пришедшие с техникой, не осмотрев тщательно дом, не убедившись есть ли внутри люди, начали снос.

Баулы вынесли, а спящих ребят не разбудили. К счастью, подростки проснулись от грохота и выбежали на улицу.

Жандос Нарымбай до сих пор находится в состоянии шока, его мать увезли на скорой. Во время сноса дома женщина была у родственников. Как узнала о том, что ее дети могли остаться под завалами, упала в обморок. У женщины больное сердце.

Пресс-секретарь акима города Туркестан Мадина Байгут пояснил: "Сносили дом барачного типа по улице Рабиги Султанбегим, д 12/1. Его хозяином является Мухаметджан Омаров. Территорию в 6,3 сотки вместе с домом оценили в 9,6 миллиона тенге. Деньги выплачены несколько дней назад. Хозяев предупредили и уведомили. Хозяин дал согласие на снос дома".


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