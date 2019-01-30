Кредитную историю будут учитывать при приеме на работу в Казахстане

Если есть наличие просроченных кредитов, имеются проблемы с выплатой, то соискателю могут отказать в приеме на работу - глава Первого кредитного бюро.

Казахстанские работодатели при приеме на работу будут учитывать наличие кредитов у соискателя, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Если есть наличие просроченных кредитов, имеются проблемы с выплатой, то соискателю могут отказать в приеме на работу. Сейчас этой практикой начали заниматься на рынке ритейла - крупные гипермаркеты. Особенно на материально ответственные позиции работодатели стараются смотреть на кредитную историю и дисциплинированность будущего сотрудника. Это своего рода ограничительная мера, чтобы избежать возможных проблем с новым соискателем", - глава Первого кредитного бюро Асем Нургалиева.

По ее словам, проверка кредитной истории будет проводиться с согласия соискателя.

"Ни один работодатель без вашего согласия не будет проверять вашу кредитную историю. Соискатель обязательно будет уведомлен об этом. Здесь играют два фактора: наличие просроченного кредита и кредитная нагрузка. Конечно, эти факторы на усмотрение работодателя. Если сотрудник приходит на низкую заработную плату, которая не соответствует коэффициенту трудовой нагрузки, то его могут перевести с материально-ответственной вакансии на другие позиции", - добавила она.

По данным Первого кредитного бюро, казахстанцы имеют кредиты на сумму 6 трлн тенге, бизнес-кредиты составляют - 17,2 трлн тенге. Доля просроченных кредитов составляет 14,1% на начало 2019 года.

В системе зафиксировано 11,6 млн активных кредитных контрактов, из них 6,6 млн заемщиков с открытыми кредитами.

Всего в 2018 году было выдано около 6,6 млн потребительских займов на сумму 1,9 трлн тенге. Также выдано свыше 75 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд тенге. Годовой объем выдач автокредитов увеличился с 106,6 до 175,8 млрд тенге по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 году казахстанцы взяли 32,4 тыс. автокредитов, то в 2018 году этот показатель вырос до 53,9 тыс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!