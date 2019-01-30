Сенатора от Карачаево-Черкесии задержали в зале заседаний Совета Федерации

Следствие считает его причастным к убийствам двух человек и другим преступлениям.

Сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Позже эту информацию подтвердили в СК.

Трансляцию для прессы прервали за пять минут до начала заседания. Входы на этажи оказались перекрыты.

Сенатору предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе в организации в 2010 году преступной группировки, причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Также его обвиняют в подделке документов, "на основании которых он стал сенатором от КЧР", добавил источник.

"Решение о том, чтобы задержать его прямо на заседании было принято, чтобы он не смог скрыться", — пояснил собеседник агентства.

В Совфеде единогласно приняли решение о лишении Арашукова неприкосновенности. При задержании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин.

Следствие будет просить об аресте на три месяца на время расследования. Оперативные мероприятия проводятся и в отношении отца задержанного.

Членство Арашукова в "Единой России" приостановлено.

Что известно о задержанном

Рауфу Арашукову 32 года, он сын Рауля Арашукова — крупного бизнесмена, занятого в газовой отрасли.

В 22 года занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкессии. В 2008 году был помощником президента республики Бориса Эбзеева.

С 2010-го — депутат Народного собрания Карачаево-Черкессии, затем — первый заместитель директора филиала "Газпрома" в Пятигорске.

С 2011 года — первый заместитель председателя правительства республики. Тогда же возглавил "Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР".

Член Совета Федерации с 2016 года.

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