Газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент" выведен на полную мощность

Работа газопровода на полную мощность даст возможность полностью обеспечить газом южные регионы страны, потребность которых составляет 5 млрд. кубометров.

В Кызылординской области, на 725-ом километре газовой магистрали "Бейнеу-Бозой-Шымкент", заработала еще одна мощная компрессорная станция "Коркыт Ата".

Ввод в эксплуатацию станции "Коркыт Ата" дает возможность увеличить пропускную способность магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" еще на 5 млрд. кубометров газа в год. В целом, это позволяет завершить реализацию одного из самых грандиозных индустриальных проектов отечественной газовой отрасли и вывести магистраль "Бейнеу-Бозой-Шымкент" на проектную мощность 15 млрд. кубометров газа в год.

Работа газопровода на полную мощность даст возможность полностью обеспечить газом южные регионы страны, потребность которых составляет 5 млрд. кубометров, а 10 млрд. кубометров газа поставлять на экспорт в Китай.

Строительство газопровода "Бейнеу-Бозой-Шымкент" осуществлялось в три этапа. В рамках первого этапа были введены в эксплуатацию линейная часть газопровода протяженностью 1165 км, компрессорная станция "Бозой" и две газоизмерительные станции "Бозой" и "Акбулак". Все это позволило транспортировать до 6 млрд. кубометров газа в год.

Вторым этапом стало строительство 311 км газопровода на участке Бейнеу-Бозой и ввод в эксплуатацию компрессорной станции "Караозек". В 2017-м году транспортные возможности магистрали увеличились до 10 млрд. кубометров газа в год.

Третий, завершающий этап, для увеличения мощности до 15 млрд. кубометров, предусматривал строительство на территориях Туркестанской и Кызылординской областей трех компрессорных станций - "Арал" и "Туркестан", которые заработали в конце прошлого года, последним звеном в увеличении мощности стала КС "Коркыт Ата".

ББШ несет важное социальное значение для самых отдаленных районов и населённых пунктов, расположенных вдоль трассы газопровода. Это дает возможность развивать производство, открывать объекты малого и среднего бизнеса, открывать новые рабочие места.

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