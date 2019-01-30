Усть-каменогорским должникам КСК будут отказывать в кредитах

Был заключен меморандум между ассоциацией КСК и кредитным бюро.

Необычный способ обязать должников расплатиться с КСК придумали в Усть-Каменогорске. Если неплательщикам нельзя отключить свет и воду, можно запретить брать кредиты. К решению проблемы подключили банкиров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В списке должников половина жителей подъезда. Люди не платят КСК годами. Главная причина, как они сами говорят – плохая работа компаний управляющих домами и жалуются на не сделанный ремонт дома и плохое обслуживание.

У КСК своя правда. Как можно качественно выполнять работу, когда дебит с кредитом не сходится, недоумевают председатели. Разорвать этот замкнутый круг предложили специалисты жилищной инспекции.

"Был заключен меморандум между ассоциацией КСК и кредитным бюро. То есть, те недобросовестные должники, которые имеют задолженность перед КСК, они не смогут получить кредит, потребительский или бытовой, а также выехать за пределы Республики Казахстан", - предлагает руководитель отдела жилищных отношений города Фархат Жилибаев.

За несколько дней после внедрения новой меры 29 неплательщиков погасили долги. Это, конечно, капля в море, если учесть, что общая задолженность по городу 250 млн тенге. Но все же результат. Раньше воздействовать на должников можно было через суд, но, как показало время, процент оплаты счетов по вынесенным решениям ничтожно мал.

"Ну даже получив решение суда, не факт, что мы эти деньги получим, потому что дальше взаимодействие идет с судебными исполнителями. Поскольку суммы очень маленькие, они неинтересны для судебных исполнителей. Вот если бы судебные исполнители автоматически накладывали арест на квартиру, на автомобили, на выезд из страны — вот тогда сразу оплатили разом", - говорит директор компании управляющей домом Ольга Умарова.

Но что одним хорошо, другим пришлось не по душе. Житель Усть-Каменогорска Серик Жунусов сам не раз был в списке должников. Мужчина уверен, наказывать надо не только неплательщиков, но и те КСК, которые должным образом не выполняют свою работу.

"Наше КСК, вообще, ничего не делает, я вот к ним хожу постоянно ругаюсь. Если бы они делали что-нибудь, работали, они же даже не отчитываются, видите как", - возмущается житель города Серик Жунусов.

Со своей стороны Серик внес встречное предложение. Если жильцы за свой счет, например, провели ремонт в подъезде, то эту сумму КСК должны вычитать из ежемесячных взносов.

"Я им говорил, вот ремонт сделали, крышу, в подъезде стекло поменяли. У меня, говорю, сколько долгов есть, давайте их. Они даже не разговаривают", - продолжает Серик Жунусов.

На выходных Серик намеревался вставить окно в подъезде, но узнав о новых карательных мерах, передумал. Рыночные отношения должны быть выгодны двум сторонам. Но пока КСК работают по принципу – утром деньги, вечером стулья. Схема, в принципе, неплохая и проверенная временем, но действует только в том случае, если все добросовестно выполняют свои обязательства.

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