Токаев: Не нужно увлекаться правками в договор о ЕАЭС

Спикер Сената полагает, что частые внесения изменений может привести к "искажению самой интеграции".

Закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" ратифицирован депутатами Сената на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении этого документа председатель Сената Касым-Жомарт Токаев порекомендовал парламентариям и правительству "очень внимательно" относиться к вопросам внесения правок в договор.

"Парламенту и правительству не следует увлекаться внесением изменений в большой договор о Евразийском экономическим союзе (ЕАЭС). Как говорится, еще чернила не просохли, а мы уже начали вносить изменения. Это может привести к последующим изменениям, и вообще к искажению самой интеграции. Я обращаюсь к правительству, в частности к Министерству экономики, очень внимательно относиться к этим вопросам", - сказал он.

По его словам, подобного рода предложения, то есть внесение изменений в договор о ЕАЭС "на тех или иных уровнях, будь то со стороны национальных правительств или Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) периодически поступают".

"Но нам здесь нужно подходить очень избирательно и глубже смотреть", - считает спикер.

Об основных параметрах законопроекта рассказал министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов.

"Как вам известно, 6 декабря 2015 года в Республике Армения состоялся конституционный референдум, по итогам которого произошла смена президентской формы правления на парламентскую. Согласно принятым изменениям, с апреля 2018 года премьер-министр Армении стал высшим должностным лицом страны. К полномочиям премьер-министра Армении отнесены вопросы внешней политики. Он возглавляет совет безопасности страны, вооруженные силы подчиняются правительству, верховным главнокомандующим во время войны также является премьер-министр. Президент Армении теперь имеет ограниченные представительские функции", - пояснил глава ведомства.

Он добавил, что учитывая свершившуюся политическую реформу в Армении, вышеупомянутый протокол был разработан ЕЭК совместно с государствами-членами в целях регламентации вхождения в состав высшего совета ЕАЭС не только глав государств, но и глав правительств.

"Если в соответствии с законодательством государства они наделены полномочиями принимать решения по вопросам входящим в компетенцию высшего совета. Принятие проекта закона о ратификации не повлечет негативных социально-экономических последствий", - указал министр.

Оксана Скибан, Астана

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