В Казахстане ужесточили ответственность за повторное совершение кражи

Теперь санкция в виде штрафа исключена, и вору-рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы.

В Уголовный кодекс РК внесены поправки предусматривающие усиление ответственности за рецидив кражи, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Поправки внесены в рамках закона по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманнизации уголовного законодательства.

"Согласно поправкам неоднократное совершение кражи от категории "средней тяжести" переносится в категорию "тяжкого преступления". Это исключает возможность освобождения обвиняемого от уголовной ответственности в связи с примирением сторон", – сообщили в пресс-службе МЮ РК.

Отметим, что ранее за кражу, совершенную неоднократно предусматривалась ответственность в виде штрафа либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Теперь за кражу, совершенную неоднократно предусматривается ответственность в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. То есть санкция в виде штрафа исключена.

Данная поправка направлена на сокращение краж, совершаемых одними и теми же лицами. Закон вступит в силу со 2 февраля 2019 года.

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