Водитель выгнал пассажира с собакой из автобуса в Алматы

Как правильно перевозить домашних животных в общественном транспорте, объяснил перевозчик.

Имеет ли право водитель автобуса или троллейбуса в Алматы не пустить пассажира с домашним животным, напоминает Zakon.kz.

Вопросы о том, как перевозить домашних животных в общественном транспорте Алматы, возникли после публикации в Facebook, где алматинец снял на видео, как его с собакой в наморднике и на поводке не пустили в автобус.

На пост отреагировал "Алматыэлектротранс", напомнивший правилах перевозок братьев наших меньших.

"На маршрутах регулярных городских (сельских) и пригородных автомобильных перевозок пассажиров и багажа разрешается бесплатно перевозить мелких животных и птиц, помещенных в закрытые клетки или в сумках. Собаки перевозятся бесплатно в автобусах на накопительных площадках, с намордником и на коротком поводке. Для вашего же удобства, а также комфорта других пассажиров, а также в целях избежания ненужных конфликтов просим соблюдать данные правила", - сообщитли в "Алматыэлектротранс".

Накопительные площадки в разных моделях автобусов находятся в разных местах. К примеру, в автобусах Yutong, Лиаз и троллейбусах, курсирующих ныне в Алматы, такая площадка расположена только у средней двери, в Лиазах-гармошках возле 2 и 3 дверей, в новых автобуса ПАЗ-Вектор – только у задней двери.

Альберт Ахметов

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