Более 3 тысяч несовершеннолетних привлекли к уголовной ответственности в прошлом году

Мер по борьбе с подростковой преступностью недостаточно, заявляют в Cенате.

На пленарном заседании Cената Парламента РК депутат Георгий Ким обратился к премьер-министру страны с просьбой уделить внимание детям и усилить профилактику подростковой преступности в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

"О нерешенности проблем подростковой преступности и недостаточности, принимаемых мер по ее предупреждению свидетельствуют распространение в соцсетях видеороликов о физическом и моральном унижении учеников младших классов группой подростков в Туркестане, а также групповые драки в Актобе и в Шалкарском районе Актюбинской области", - сказал он.

По его словам, необходимо принять ряд мер.

"В ходе решения вопросов профилактики правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации учитывать "Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних". В целях повышения эффективности профилактической работы и согласованных действий по своевременному предупреждению правонарушений несовершеннолетних, устранению причин и условий, способствующих их совершению обеспечить действенную координацию госорганов между собой и с общественными организациями по профилактике правонарушений", - пояснил сенатор.

Также для устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, требуется внедрить современные формы и методы организации спецслужб помощи ученикам, создание местными органами самоуправления школьных служб примирения с участием медиаторов, консультационных служб с родителями.

Парламентарий напомнил, что в выступлении на открытии Года молодежи глава государства отметил, что от знаний молодежи, их энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана.

"В современных условиях преступность среди несовершеннолетних меняет структуру и характер. Трансформация духовно-нравственных и семейных ценностей, телеэкранное и интернет насилие вносят свой вклад в криминализацию современной жизни, особенно влияя на подростков и молодежь. На подростковую преступность влияют социально-экономические условия развития общества, недостаточное участие родителей в воспитании. В 2018 году к уголовной ответственности были привлечены 3 156 несовершеннолетних, при этом осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составляет 9,1%", - проинформировал он.

По его данным, за период с 2016 по 2018 годы к уголовной ответственности по статье 140 Уголовного кодекса за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего привлечены 39 человек.

"За прошедший 2018 год по статье 127 Административного кодекса за невыполнение родителями и другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено 4 094 лица, по статье 442 за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей - 57 488, за вовлечение несовершеннолетних к азартным играм - 46. Приведенные статистические данные показывают на необходимость повышения ответственности родителей и других законных представителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей", - заявил Ким.

На его взгляд, система образования имеет прямое влияние в воспитании детей, связи с чем предупреждение подростковой преступности требует особого внимания. В заключение он добавил, что сегодня распространены "булинг" и "кибербулинг" как виды агрессивного преследования и стали негативным элементом.

Оксана Скибан, Астана

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