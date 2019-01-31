Казахстанский миллиардер избавился от одной из своих квартир в Нью-Йорке

За продажу недвижимости он выручил 13 млн долларов.

Казахстанский миллиардер Нуржан Субханбердин избавился от одной из двух своих квартир в Нью-Йорке на вершине Time Warner Center за 13 млн долларов, передает Zakon.kz со ссылкой на американское издание The Real Deal.

"Банковский миллиардер на прошлой неделе закрыл продажу одной из квартир в Residences at Mandarin Oriental. В тот же день листинг StreetEasy для обоих свойств стал недоступен", - сообщило издание The Real Deal, ссылаясь на собственные источники и полученные в свое распоряжение документы.

По данным журналистов издания, основатель и бывший председатель Совета директоров "Казкоммерцбанка" Нуржан Субханбердин приобрел недвижимость на вершине комплекса Time Warner Center в престижном районе Нью-Йорка в 2004 году за 8,65 миллиона долларов, а примерно десятилетие спустя, в 2014 году, он купил второе смежное помещение за 7,25 миллиона долларов. Продажа первого блока была закрыта за 13,15 миллиона долларов 17 января. Неясно, был ли продан второй блок.

"Две квартиры, расположенные на "этаже пентхауса", занимают 4 743 квадратных фута, которые "легко можно объединить для создания великолепного дома", как говорится в листинге. Агенты Sotheby's International Realty Бренда Пауэрс и Элизабет Сэмпл обработали листинг: Сэмпл отказалась от комментариев; Пауэрс не отвечал на запросы о комментариях", - сообщило нью-йоркское издание.

Нуржан Субханбердин – основатель и бывший председатель Совета директоров "Казкоммерцбанка", объединившегося позже с "Народным банком". В 2016 году он занимал шестую строчку рейтинга 50 богатейших бизнесменов Казахстана и десятую в Топ-50 самых влиятельных бизнесменов по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние три года назад оценивалось в 946 миллионов долларов.

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