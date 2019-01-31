Королевство Саудовская Аравия выделило Казахстану 3200 квот на хадж-2019

Это больше, чем было последние два года.

В эти дни Делегация Казахстана во главе с Верховным муфтием принимает участие в официальных заседаниях Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, сообщает Zakon.kz.

На данных заседаниях решаются организационные вопросы хаджа – 2019, который ориентировочно пройдет с 8 по 10 августа, а сам сезон паломничества продлится с конца июля до сентября. Также обсуждаются вопросы выдачи виз, авиаперевозки, обеспечения здоровья и безопасности паломников, дорожного движения и многие другие.

Во время официальной встречи председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза и вице-министра хаджа и умры КСА Абдулфаттаха бен Сулейман Машшата был подписан договор о целях и задачах сторон.

В результате встречи Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия выделило Казахстану на 2019 год 3200 мест. Это больше, чем было последние два года. Так, в 2017 году Казахстан получил 2500 квот, в 2018 – 3000 и в 2019 – 3200.

Как сообщил Zakon.kz главный специалист отдела хаджа ДУМК Канат Бекжанов, увеличение квот в этом году связано с тем, что желающих совершить хадж в нашей стране с каждым годом становится все больше и больше.

- К примеру, в прошлом году из-за нехватки квот не смогли выехать на хадж где-то 400-500 казахстанских верующих, - говорит Канат Бекжанов. – Поэтому в этом году ДУМК при поддержке муфтията решило увеличить количество квот и Министерство хаджа и умры КСА пошло навстречу, удовлетворило нашу заявку. Если количество желающих совершить хадж и дальше будет увеличиваться, то, возможно, на следующий будем просить еще больше мест, чем в этом году. Многие думают, что квоты это значит бесплатно. Нет, квоты не означают бесплатно, это количество паломников, которые могут совершить хадж и данный процесс регулируется принимающей стороной - Королевством Саудовская Аравия.

По его словам, подготовка к хаджу только начинается. До начала сезона паломничества предстоит решить множество организационных и других вопросов, в том числе сформировать полностью состав Хадж Миссии Казахстана, врачебную бригаду, вопросы перевозки паломников, обеспечения их безопасности и так далее.

По предварительным данным, в этом году месяц Рамазан начнется 6 мая, хадж - 8 августа, Курбан айт - 11 августа.

Торгын Нурсеитова

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