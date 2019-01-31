Оскорбившая полицейского женщина несколько дней чистила улицы Талдыкоргана

К наказанию в виде общественных работ ее приговорил городской суд.

За оскорбление полицейского, городской суд приговорил 56-летнюю жительницу Тадыкоргана к 60 часам общественных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Согласно материалам уголовного расследования, факт зарегистрирован в областном центре в мае 2018 года, когда сотрудник местной городской полиции задержал женщину за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. При доставлении нарушительницы в медвытрезвитель задержанная оскорбила нецензурной бранью представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Согласно информации, предоставленной службой пробации, осужденная женщина отработала все отведенные ей судом 60 часов, занимаясь чисткой и благоустройством города.

"В регионе за последние два года возросло количество уголовных проступков, предусмотренных ст.378 УК РК, то есть "Оскорбление представителя власти". Скажем, если в 2017 таких фактов зарегистрировано 115, то в 2018 году уже 156. Ни один из них не остается без внимания с возбуждением уголовного производства и привлечением виновного к ответственности", – отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В целях профилактики подобных правонарушений, в областной полиции напомнили, что статья 378 УК РК состоит из двух частей и предусматривает ответственность от штрафа и привлечения к общественным работам до ареста сроком до сорока суток.

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