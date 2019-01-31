ДООЗ Астаны: Случаи заболевания туберкулезом под контролем

Что делают санврачи cтолицы для остановки распространения заболевания.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал случаи заболевания туберкулезом среди сотрудников детского сада и школы в столице, передает Zakon.kz.

В Астане выявлен преподаватель английского языка в детском садике № 33 с заболеванием туберкулез, которая по совместительству также работала в детском садике № 44. Она обратилась 19 января в медицинскую организацию с жалобами на кашель, после диагностических процедур 25 января установлен диагноз туберкулез.

Также, выявлен преподаватель английского языка начальных классов школы № 80 с заболеванием туберкулез, которая с 22 января проходит лечение в противотуберкулезном диспансере Астаны.

"В указанных садиках и школе проведены противоэпидемические мероприятия, а именно заключительная дезинфекция, определен круг контактных, организовано медицинское наблюдение и обследование детей на предмет возможного заболевания, а также направлены на внеочередное медицинское обследования сотрудники детских садиков и школы. В настоящее время Департаментом охраны общественного здоровья столицы проводятся процедуры по открытию через органы прокуратуры внеочередных проверок указанных детских садиков и школы. По итогам проверок, будет дана оценка в части соблюдения санитарно-эпидемиологический требований и приняты меры в рамках закона в отношении администрации указанных организаций образования", - заявил Садвакас Байгабулов.

В 2018 году был выявлен туберкулез у 4 сотрудников детских садов и 8 школ, в результате проведенных противоэпидемических мероприятий случаев заболеваний туберкулезом среди контактных детей и сотрудников не было установлено.

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