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ПРАВМЕДИА. Прямой эфир по наследованию авторских прав

Об этом расскажет нотариус Алматы Алтынай Макешева и юрист Жангир Шалекенов.

Фото : pxhere.com31 января 2019, 14:00

Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Наследование авторского права. Переход авторских прав в порядке наследования".

Насколько урегулировано законодательно авторское право в Казахстане? Какие права автора передаются по наследству? Как правильно оформить наследование авторского права?

Об этом поговорим с нотариусом г. Алматы Алтынай Макешевой и юристом в области интеллектуальной собственности и авторского права Жангиром Шалекеновым.


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