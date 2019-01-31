ПРАВМЕДИА. Прямой эфир по наследованию авторских прав

Об этом расскажет нотариус Алматы Алтынай Макешева и юрист Жангир Шалекенов.

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Насколько урегулировано законодательно авторское право в Казахстане? Какие права автора передаются по наследству? Как правильно оформить наследование авторского права?

Об этом поговорим с нотариусом г. Алматы Алтынай Макешевой и юристом в области интеллектуальной собственности и авторского права Жангиром Шалекеновым.

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