Еще пять карманных воров обезврежены в Алматы

Кражи они в основном совершали в общественном транспорте в "часы пик".

Пятерых карманных воров, специализирующихся на кражах из карманов и сумок в общественном транспорте, задержали сотрудники оперативно-поискового отдела, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как отметили в ведомстве, большинство карманных воров промышляют в утреннее и вечернее время, когда люди едут на работу, на учебу, и возвращаются оттуда. Нередко хищения происходят на остановочном комплексе, при подсадке в автобусы или в самом городском общественном транспорте.

"Так, один из задержанных, уроженец Кызылординской области1973 г.р., совершил ряд краж на территории Алмалинского района. Подозреваемому удалось тайно выкрасть из сумки пассажирки портмоне с деньгами, а чуть позже – сотовый телефон у мужчины. Эти преступные действия имели место в маршрутных автобусах № 30 и 34. Между тем, на территории другого района, мужчина 1971 г.р., в автобусе №29 выкрал у девушки сотовый телефон. Оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственности, в частности, за имущественные преступления", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

В настоящее время по всем выявленным фактам краж проводятся досудебные расследования по статье 188 УК РК. В то же время, полицейские Алматы в очередной раз напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер личной и имущественной безопасности в общественных местах.

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