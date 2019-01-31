Верховный суд РК оправдал человека, получившего срок за ложный донос

Приговор первой инстанции был основан на предположениях и не имел доказательств.

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков, Кассационная коллегия ВС РК по уголовным делам рассмотрела 12 дел и по двум из них вынесла оправдательные приговоры за отсутствием в действиях осужденных состава преступления, передает Zakon.kz.

Одно из них - дело Ануарбека Айдарбекова, который в 2015 году был задержан полицейскими по подозрению в краже группой лиц по предварительному сговору, но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

В ходе следствия он сообщил, что полицейские его избили и заставляли признать вину, однако это не подтвердилось, и он получил три года за ложный донос в отношении сотрудников полиции.

Рассмотрев по протесту Генерального прокурора данное дело, кассационная инстанция Верховного суда пришла к выводу, что приговор в отношении Айдарбекова был основан на предположениях и не был обоснован какими-либо доказательствами, и оправдала за отсутствием состава преступления.

Свои высказывания в отношении сотрудника полиции Айдарбеков использовал как способ своей защиты. В соответствии с законом он вправе приносить жалобы на действия и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда, защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону.

За незаконно осужденным Айдарбековым признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

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