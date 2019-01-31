Бесплатную кастрацию и стерилизацию кошек и собак продолжат в Алматы

Ветклиники-партнеры определят в ходе конкурса.

О регистрации домашних животных и ситуации с бродячими собаками и кошками в Алматы поведали в профильном управлении акимата, передает Zakon.kz.

Проблема большого количества бродячих собак и кошек постепенно решается в Алматы. Животных, оставшихся на улице, становится меньше.

По данным управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы, за 2017 год в мегаполисе отловлено 23 309 бродячих собак и 578 кошек. В 2018 году эта цифра составила 16 864 животных. То есть, несомненно, отмечается положительная динамика снижения количества отловленных животных.

Отчасти это случилось благодаря внедрению новых правил выгула домашних животных и Дорожной карте "Добрый_город" (благосостояние животных Алматы), разработанной во исполнение поручения акима Алматы, данного на общественном приеме граждан. Документ, рассчитанный на 2017-2020, предполагает проведение государственной программы стерилизации и кастрации животных и создание Единого реестра животных города Алматы, с дальнейшей синхронизацией с государственным порталом e-Gov, для повышения качества оказываемых услуг.

"В 2017 году программой бесплатной кастрации и стерилизации было охвачено 10 000 животных, а в 2018 – 11 500 собак и кошек (+ 1500 животных по доп. соглашению). В 2019 году работа в данном направлении продолжится. В настоящее время уже объявлен конкурс, по итогам которого будут определены ветклиники, которые будут осуществлять процедуру кастрации и стерилизации на бесплатной основе. Информация о начале программы и названия ветклиник будут опубликованы в СМИ", - сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы Бауржан Абызбаев в ответе на официальный запрос.

В целях снижения популяции бродячих животных и для учета идентифицированных домашних животных на территории города власти разработали и внедрили база учета данных "Pet Control".

"На сегодняшний день в Единой базе данных зарегистрировано порядка 90 тысяч идентифицированных домашних животных. Работа в этом направлении продолжается. Во всех 36 ветеринарных клиниках города регистрация чипированных домашних животных производится бесплатно. Оплата взымается только за выдачу ветеринарного паспорта. Однако, при наличии документа выдача нового не требуется. Стоимость ветпаспорта устанавливается самой ветклиникой", - добавил Бауржан Абызбаев.

В новых "Правилах содержания и выгула собак и кошек в городе Алматы" от 17 апреля 2018 года № 223, временных ограничений по регистрации питомцев не предусмотрено.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!