Полицейский с друзьями жестоко надругались над девушкой, вернувшейся в РК из США

Отец девушки, также служивший в органах, намерен изменить, по его мнению, "мягкий" приговор суда на более жесткое наказание.

Молодая девушка из Казахстана вернулась на родину в Балхаш после нескольких лет учебы и работы в США, чтобы оформить документы. Казахстанка решила воспользоваться моментом и пошла встретиться с друзьями в клуб рядом с домом. Однако затем четверо выпивших мужчин затащили ее в машину, увезли за город и жестоко надругались. Все четверо фигурантов получили срок несколько дней назад, однако сейчас родные пострадавшей казахстанки намерены добиться ужесточения приговора, сообщает Zakon.kz.

Историю казахстанки, вернувшейся на родину, опубликовала глава фонда "НеМолчиKz" Дина Смаилова.

Гаухар в тот день решила встретиться с друзьями детства, они хорошо проводили время в ночном клубе, который находился недалеко от ее дома. Ночью туда приехали четверо мужчин и не хотели платить за вход. Их выставили из ночного клуба, тогда они продолжили распивать спиртные напитки в машине рядом с клубом. Примерно в 1.30 ночи, она засобиралась домой, а ребята продолжали уже без нее. Когда Гаухар вышла, за ней увязались мужчины, один попытался силой затащить в машину, она закричала.

Это увидели посетители ночного клуба и окрикнули парней, девушка тут же побежала от них. Но один из компании никак не унимался, пошел за ней. Девушке не повезло, машина поехала за ней, двое мужчин вышли, силой затолкали ее в салон и увезли на озеро чтобы изнасиловать. Это позже не просто подтвердят свидетели, а будут сообщать администрации ночного клуба о том, что девушку похитили, посадили в машину и увезли. Но никто не примет мер.

Гаухар начали избивать уже в машине, она теряла сознание, но как только приходила в себя, снова сопротивлялась, и снова ее избивали. Они поехали к Балхашу, где рядом с озером в песке застряла машина. На озере насильники по очереди надругались над девушкой, снова били, унижали и издевались, пока не устали. Девушка чудом от них сбежала, бежала без оглядки, оставив обувь. Она дошла до хлебзавода, пролезла под забором и стала просить сторожа помочь ей, на что получила от женщины категорический отказ.

Потом она вышла на дорогу и смогла остановить машину. Утром она позвонила отцу, который в это время был в Караганде и все рассказала. Отец сказал идти в полицию и тут же выехал к дочери на помощь.

Кроме жестокой истории преступников, Дина обнародовала их личные данные:

- Дархан Т. 1985 года рождения, казах, не женат, среднее образование, безработный, ранее не судимый;

- Сагдат Т. 1989 года рождения, казах, не женат, среднее образование, безработный. На момент совершения преступления отбывал уголовное наказание по статье 188 ч. 2, п. 1, п. 3, по которому был приговорен в июле 2018 года к трем годам ограничения свободы. Вот этот персонаж очень интересен тем, что уже был осужден за преступление совершенное в группе лиц. Видимо в рамках гуманизации, ему снизили срок 18.09.2018 года до 2.6 месяцев ограничения свободы;

- Азамат Б. 1985 года рождения, казах, не женат, среднее образование, не работающий. Ранее судимый, судимость погашена;

- Архат М. 1986 года рождения, казах, женат, с высшим образованием, работавший на момент совершения преступления в ОВД Балхаша в должности оперативный дежурный, ранее не судимый.

На последнем нужно остановиться подробнее, так как по версии стороны обвинения именно он являлся зачинщиком преступления, а также затащил девушку в машину и первым изнасиловал. Как позже сообщат его знакомые - "потому что ему постоянно звонила жена и он торопился домой".

Всех четырех городской суд признал виновными. Приговорив их к 5,6 годам тюремного заключения. Трое безработных граждан получили также предписание выплатить компенсацию в 1,2 млн тенге пострадавшей, тогда как полицейскому назначили штраф в 600 тысяч тенге. Родственникам и пострадавшей такое решение суда показалось слишком мягким, ведь подсудимым не вменяли срок за уголовную статью о похищении.

"Почему полиция города Балахаш, собрав явные доказательства похищения, зафиксированные на видео камеру, свидетельскими показаниями и показаниями потерпевшей, исключила статью "похищение"? Смею заметить, замешан сотрудник Балхашского ОВД, может, поэтому коллеги постарались и смягчили его участь? При этом потерпевшая просила максимальный срок - 10 лет каждому, прокурор запросил 8,6 лет каждому! В каком месте суд учел пожелание потерпевшей и прокурора? Четыре месяца шли судебные разбирательства, Суд не учел психологические травмы, которые пережила потерпевшая, во время преступления, во время следствия и во время судебных слушаний. Суд не учел тяжесть совершенного преступления, у потерпевшей была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, ушиб ребер, изнасилование в группе лиц в извращенной форме в том числе, все обвиняемые были в алкогольном состоянии, что является отягчающим основанием. Но зато суд учел, что у всех не женатых и безработных подсудимых, сразу оказались малолетние дети на воспитании, и это послужило смягчающим обстоятельством. Но суд не учел раннюю судимость одного и судимость, которую отбывал другой в момент совершения преступления. А также тот факт, что тяжкое преступление совершенно сотрудником полиции, который должен стоять на страже законности и охранять права граждан Казахстана", - говорится в обращении Дины Смаиловой.

Редакции Zakon.kz также удалось поговорить с отцом казахстанки, который рассказал, какие меры будут принимать пострадавшие для ужесточения наказания осужденным. Как выяснилось, родной отец Гаухар также бывший сотрудник правоохранительной системы, ныне находящийся на пенсии. По его словам, суд не принял во внимание ряд серьезных доказательств, а потому подсудимые не получили срок за похищение. Сегодня стороной обвинения уже подана апелляционная жалоба на всех четырех участников уголовного дела. Если вторая инстанция оставит решение суда без изменений, родные Гаухар намерены идти до конца, вплоть до верховного суда. Сегодня также уже подана жалоба в органы прокуратуры для проведения дополнительного расследования. Все доказательства вины подсудимых, в том числе видеозаписи, показания свидетелей, по словам отца, полностью подтверждают причастность осужденных и к похищению человека.

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