Мы подготовились очень хорошо. Будут очень интересные игры, не простые - Доскараев.

Жоау Соуза трижды сыграет в матче за выход в ¼ финала Кубка Дэвиса против сборной Казахстана по теннису. По итогам жеребьевки в первый день он выйдет на корт против Александра Бублика, а во второй сначала сыграет в паре с Гаштао Элиашем против Недовесова и Хабибулина, а затем с первой ракеткой республики Михаилом Кукушкиным, передает корреспондент Zakon.kz.

Общие итоги жеребьевки:

1 февраля на корте Национального теннисного центра сначала сойдутся Александр Бублик (171-я ракетка мира и 2-я ракетка сборной Казахстана) и Жоау Соуза (39-я ракетка мира и 1 ракетка сборной Португалии), следующими представлять свои страны в матче будут Михаил Кукушкин (55-я ракетка мира и 1-я ракетка сборной РК) и Педро Соуза (101-я ракетка мира и 2-я ракетка Португалии).

Второй день Кубка Дэвиса (2 февраля) начнется с парного матча Александр Недовесов/Тимур Хабибулин против Жуоа Соуза/Гаштао Элиаш. Затем на корт выйдет Михаил Кукушкин против Жоау Соуза. Третий матч сыграют между собой Алексанр Бублик и Педро Соуза.

"Первый день на мой взгляд самый важный день, важно кто начинает. И у нас третий год подряд Миша играет вторым, это конечно же добавляет возможно какое-то давление на первую ракетку соперников Жоау Соуза. Он лидер у них. И дебют нашей команды у Саши Бублика. Но мы подготовились очень хорошо, наша команда настроена по-боевому. Будут очень интересные игры, не простые. Команда Португалии очень сильная", - сказала на пресс-коференции капитан команды РК Диас Доскараев.

В страновом рейтинге Кубка Дэвиса Казахстан занимает 12 место, поднявшись на одну строчку в течении прошлого сезона. Португалия же находится на 26 месте. Однако, как отметил, капитан сборной Казахстана, такое положение вещей не повод расслабляться. Статистика вещь относительная.

"Несмотря на то, что мы играем в Мировой группе последние 7 лет нам нужно учитывать, что евро-африканская зона, где находится Португалия, это самая сильная зона Кубка Дэвиса, там собраны наилучшие теннисисты мира, это кластер сильнейших команд. У нас зона тоже конечно не простая, и нам последние 8 лет удается показать на Кубке Дэвиса теннис самого высокого уровня. Опыт дает о себе знать, но тем не менее, Португалия команда сильная и она показывает хорошие результаты, в той зоне, где она находится. Сейчас они входят в состав сильнейших у них есть возможность и мотивация выйти в финальную часть, у нас есть мотивация. Поэтому будут интересные игры, упорная борьба", - прокомментировал Доскараев.

Капитан сборной Португалии во время пресс-конференции отметил, что переживает за психологическую составляющую своих игроков, волю и желание идти к победе, а не за их физическую подготовленность. Поэтому, по его мнению, с точки зрения выносливости Жоау Соуза готов ко всем трем играм матча. Первая ракетка Португалии, в свою очередь, отметил, что для него будет сложной и важной каждая игра.

"Команда Казахстан сильная, они выкладываются по полной, ну и мы постараемся выложиться по максимуму, мы постараемся выиграть, мы настроены 100%. Давайте посмотрим", - сообщил теннисист.

Казахстан будет впервые играть на Кубке Дэвиса по новым правилам. Всего турнире участвует 133 страны. Еще одна особенность предстоящих игр – в субботу Международная федерация тенниса планирует вручить Михаилу Кукушкину награду за приверженность теннису.

В ноябре пройдет финал Кубка Дэвиса в Мадриде. Старый формат игры Кубка Дэвиса, когда команды играют дома и на выезде сохранился только в первых раундах.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!