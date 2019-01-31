По уголовному делу в отношении сотрудников ТП "Алтынколь" вынесен приговор

Сотрудничавшим со следствием соучастникам преступлений назначено наказание в виде штрафа, и они освобождены из зала суда.

31 января Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы вынесен приговор в отношении участников коррупционной схемы на таможенном посту "Алтынколь", передает Zakon.kz.

Речь идет о задержаниях в феврале 2018 года органами КНБ в рамках масштабной спецоперации по пресечению системной коррупции на таможенных постах Алматинской области.

Всего на скамье подсудимых были 17 человек, 15 из которых признали свое участие в коррупционной схеме по получению взяток за беспрепятственное таможенное оформление товаров. Раскаялись в содеянном и добровольно выдали суммы взяток в размере более 45 тыс. долларов США и 3 млн тенге, которые обращены в доход государства.

Организатор коррупционной схемы и его доверенное лицо, не признавшие свою вину, приговорены к 12 и 8 годам лишения свободы соответственно. Сотрудничавшим со следствием соучастникам преступлений назначено наказание в виде штрафа, и они освобождены из зала суда.

15-16 февраля при координации Генпрокуратуры, Комитетом национальной безопасности и Нацбюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия ОПГ, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Среди задержанных - должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также 3 граждан Кыргызстана. Так, на скамье подсудимых оказался экс-депутат из Кыргызстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!