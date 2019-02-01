Средние цены на жилье поднялись с начала 2019 года

Наибольший прирост индекса отмечается в Шымкенте.

Для рынка жилья 2019 год начался с роста средних цен предложений, передает Krisha.kz.

Наибольший прирост наблюдается в Шымкенте. Там за один квадратный метр просят до 220,8 тыс. тенге, что составляет на 4,1% больше, чем в прошлом месяце. В целом, в 13 регионах из 14 исследуемых изданием, наблюдалась положительная динамика роста.

Положительная динамика в Шымкенте установилась во II квартале прошлого года, но никогда прежде не достигала таких масштабов, как в этом месяце. Важно и то, что Шымкент прочно закрепился в топе-3 городов РК с дорогим жильём (после Алматы и Астаны), куда вошёл во второй половине 2018 года.

В Алматы индекс цен в январе обновил рекорд последних двух с половиной лет: единица площади оценивается в 373.5 тыс. тенге (+10 250 тг), что на 2.8 % выше, чем в декабре. По сравнению с предыдущими показателями такая динамика может считаться существенной.

Третью строчку январского рейтинга городов с дорожающим жильём занимает Кокшетау (+2.5 %). Единица площади оценивается продавцами в 195.7 тыс. тенге, что на 4.7 тыс. тенге больше, чем в декабре. Такой тренд установился здесь во второй половине 2018 года, и за всю историю наблюдений «Крыши» нынешняя средняя стоимость жилья является максимальной.

В Усть-Каменогорске индекс вырос на 1.7 % и составляет 181.2 тыс. тенге. Аналогичная динамика (+1.7%) в Таразе, где квадрат прибавил в цене 2 575 тенге и выставляется на продажу в среднем по 155.4 тыс. тенге.

Похожая ситуация в Семее (+1.6 %). Единица площади сейчас стоит порядка 170.9 тыс. тенге — на 2 665 тенге больше, чем декабре.

Во всех этих населённых пунктах январский показатель обновил максимумы последних двух лет либо сравнялся с этими значениями.

В Актобе положительная динамика ограничилась 1.5 %. Средняя стоимость квадрата равна 148.8 тыс. тенге.

В Павлодаре индекс вырос на 1.3 %, в результате чего было установлено очередное рекордное за всю историю наблюдений значение 174 640 тыс. тг/кв. м.

В Петропавловске средние цены предложений за месяц увеличились на 1.2 %. Сейчас квадратный метр оценивается в 196.9 тыс. тенге.

На 1 % подорожало жильё в Костанае: 195.3 тыс. тенге за 1 кв. м.

Менее значительная положительная динамика зафиксирована в Караганде (+0.6 %) и Уральске (+0.5 %). Единица площади в этих городах выставляется на продажу по 202.7 и 184.7 тыс. тенге соответственно.

В Астане ситуация стабильна. Стоимость квадратного метра держится на уровне 332.6 тенге. Изменения минимальны (+0.2 %).

Единственный город, где в январе зарегистрировано снижение цен, — Актау. Причём средняя стоимость жилья в этом городе просела сразу на 5.2 % за месяц и составляет сейчас менее 196 тыс. тг/кв. м. Более того, Актау выбыл из списка пяти городов с высокой стоимостью жилья в РК и скатился на шестое место.

В среднем в январе в городах РК наблюдается положительная динамика, равная 1.1 %.

Относительно аналогичного периода 2018 года прирост средних цен предложений в РК составляет 5 %. Наиболее яркие изменения произошли в Кокшетау (+8.8 %), Алматы (+9 %), Павлодаре (+9.5 %), Усть-Каменогорске (+9.6 %) и Шымкенте (+14.1 %).

Городами, где относительно января 2018 года жильё подешевело, стали Актобе (—4 %) и Актау (—8.8 %).

Учитывая, что январь зачастую не является показательным месяцем для рынка жилья РК, динамика может впоследствии замедлиться. В целом тенденция сохранится, предпосылок к значительной коррекции цен нет.

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