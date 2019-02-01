До 220 тенге: астанчан напугало сообщение о повышении стоимости проезда
Однако в настоящее время эта информация недостоверна.
Фото : alrt.kz1 февраля 2019, 10:53
В соцсетях появилось сообщение о том, что в Астане могут повысить оплату за проезд, передает Zakon.kz.
Вопрос был озвучен в соцсети ВКонтакте.
Данный ворпос вызвал бурю негодования. Однако в Astana LRT прокомментировали информацию, сообщив, что это неправда. В городе действуют установленные акиматом тарифы (наличными - 180 тенге, безналичными - 90 тенге). Информации о рассмотрении вопроса изменения стоимости не поступало.
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