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До 220 тенге: астанчан напугало сообщение о повышении стоимости проезда

Однако в настоящее время эта информация недостоверна.

Фото : alrt.kz1 февраля 2019, 10:53

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Астане могут повысить оплату за проезд, передает Zakon.kz.

Вопрос был озвучен в соцсети ВКонтакте.

Данный ворпос вызвал бурю негодования. Однако в Astana LRT прокомментировали информацию, сообщив, что это неправда. В городе действуют установленные акиматом тарифы (наличными - 180 тенге, безналичными - 90 тенге). Информации о рассмотрении вопроса изменения стоимости не поступало.


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