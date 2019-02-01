249 человек по Казахстану оштрафованы за приставание в ж/д вокзалах и аэропортах

В числе нарушителей 55 таксистов.

Транспортные полицейские за один месяц 2019 года привлекли к адмответственности более 240 человек за приставание. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции на транспорте, передает Zakon.kz.

"В дежурную часть Линейного отела полиции на станции Алматы-2 с заявлением обратилась 39-летняя жительница Алматы, о принятии мер в отношении неизвестных, которые в здании железнодорожного вокзала назойливо приставали к пассажирам, предлагая свои услуги частного извоза. В ходе проверки сотрудниками транспортной полиции были установлены и задержаны трое мужчин 1963, 1971 и 1994 годов рождения", - рассказали в транспортной полиции.

Как отмечается, в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст.449 ч.1 КоАП РК.

За январь 2019 года транспортными полицейскими на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены уже 249 лиц, из них 55 нелегальных таксистов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!