Глава коллегии ЕАЭС назвал главную опасность на пути развития цифровых технологий

Также Тигран Саркисян назвал главный плюс совместной цифровой трансформации.

Цифровая трансформация содержит в себе серьезный потенциал для экономического роста стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), до 1% в год, заявил председатель Коллегии ЕАЭС Тигран Саркисян на ежегодном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации", проходящем в Алматы, передает Zakon.kz.

Он назвал главную опасность на пути развития цифровых технологий.

"Опасно, если страны будут пытаться двигаться врознь, это будет создавать барьеры и препятствия для наших общих рынков, это будет бить по бизнесу, потому что он может столкнуться с ограничениями на общем рынке, которые имеют технологический характер", - сказал Саркисян.

Он напомнил, что необходимо осуществлять гармонизацию законодательства, создавать общие цифровые стандарты.

"Программы, которые реализуют национальные правительства - это масштабные амбициозные программы, которые предусматривают принятие нормативных актов. В России уже принято 50 нормативных актов по регулированию цифровой трансформации. Очевидно, что необходимо усилить роль Комиссии (Евразийской экономической комисси ЕЭК – авт) с точки зрения гармонизации подходов и синхронизации действий наших национальных правительства, чтобы мы избегали формирования новых барьеров на наших общих рынках", - считает Саркисян.

По его словам, внедрение стандартов – трудоемкая тема, потребует совместных усилий. Главы государств уже поручили комиссии разработать механизмы, как будут реализовывать совместные проекты.

"Мы подготовили предложения, должны обсуждать с руководителями правительств. Дмитрий Анатольевич уже отметил, что Россия выдвинула свои проекты, которые она предлагает, чтобы мы рассматривали в качестве общих на нашем пространстве. Решением Совета в январе мы дали поручение всем заинтересованным субъектам, чтобы они представили свои проекты, чтобы это были не только российские инициативы, а все наши страны представили бы свои приоритетные проекты, которые они считают, что их необходимо реализовывать на общем пространстве. Нам поручено, чтобы мы одновременно разработали, как мы будем реализовывать эти проекты", - заключил Саркисян.

Он сказал, что комиссия получила более 40 инициатив по цифровым интеграционным проектам от частного сектора и госструктур. По некоторым из уже продвинулись, есть решение Совета о запуске этих проектов, есть пилотные, которые должны апробировать цифровые технологии, которые могли бы внедрить на территории всего ЕАЭС впоследствии.

"В рамках комиссии работает цифровой офис, созданный по решению глав правительств. Очевидно, что цифровой офис должен превратиться в самостоятельный серьезный орган управления этими проектами. Потому что их количество огромное, это отдельная сфера деятельности. Опыт ЕС показывает, что для реализации отдельных направлений необходимо создавать новые структуры. Наша интеграция за эти 5 лет продвинулась, находимся на новой стадии углубления интеграции, когда нужны новые структуры по реализации совместных проектов, комиссия уже не справляется с таким количеством", - заключил Саркисян.

Цифровизация, по его словам, не есть автоматизация существующих бизнес-проектов. Потому что меняет хозяйственный уклад, формируются новые межотраслевые цифровые платформы, которые меняют логику старой экономики. Цифровые технологии убирают ненужных посредников и создают абсолютно новую экосистему, одновременно это является элементом глобального тренда, когда основным бизнес-процессом является не производство товаров, а производство новых знаний, что лежит в основе быстрой цифровизации.

Альберт Ахметов

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