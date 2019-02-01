Нигматулин принял посла Австрии в Казахстане

Австрия – стратегически важный партнер - председатель.

1 февраля в Мажилисе председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Австрия в Казахстане Герхарда Сайллера, передает пресс-служба Мажилиса.

Как отметил в ходе беседы Нурлан Нигматулин, Австрия – стратегически важный партнер Казахстана и дальнейшему укреплению взаимодействия между Астаной и Веной наша страна придает большое значение. За 27 лет дипломатических отношений установлен доверительный политический диалог, выстроены глубокие торгово-экономические связи.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что прочный фундамент для развития всестороннего сотрудничества заложили официальные визиты Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Австрию и Федерального президента Австрии Хайнца Фишера в Казахстан.

Перспективными и важными направлениями для углубления двустороннего партнерства, наряду с «зелеными технологиями», туризмом, культурно-гуманитарной сферой, по словам Нурлана Нигматулина, выступает и межпарламентское взаимодействие. По мнению Спикера Мажилиса, практика регулярных встреч профильных комитетов, групп по сотрудничеству будет способствовать обмену опытом законотворческой деятельности.

В свою очередь, посол Австрии отметил, что Казахстан – лидер в регионе и между двумя странами налажены хорошие экономические и культурно-гуманитарные связи. При этом Герхард Сайллер подчеркнул, что именно в Казахстане был принят такой важный для ОБСЕ документ, как Астанинская декларация на Саммите организации в 2010 году.

Говоря о широком спектре казахстанско-австрийских отношений, посол выразил надежду на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.

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