Какая погода ожидает казахстанцев в феврале

В середине первой декады холодный антициклон из районов Западной Сибири, перемещаясь с запада на восток, обусловит понижение температурного фона.

В Казахстане в первой декаде февраля ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

"В течение первой декады с частым прохождением фронтальных разделов практически над всей территорией республики ожидается ухудшение погодных условий: осадки, местами сильные, в сопровождении усилением ветра до 15-25 м/с и метелью – преимущественно в северной половине, туманами и гололедными явлениями – вюжной половине республики", - сообщают синоптики.

В середине первой декады холодный антициклон из районов Западной Сибири, перемещаясь с запада на восток, обусловит понижение температурного фона:

на западе, северо-западе республики ночью до 20…30 мороза, днем до 15…23 мороза;

на севере, в центре и на востоке республики ночью до 33…43 мороза, днем до 25…33 мороза;

на юге, юго-востоке республики ночью до 18…28 мороза, днем до 5…15 мороза;

Согласно долгосрочному прогнозу последующие две декады с влиянием антициклона будет преобладать прохладная и малоосадочная погода, лишь в отдельные дни с прохождением активных циклонов и связанных с ним фронтальных разделов ожидается пасмурная с осадками погода.

В результате средняя за месяц температура воздуха на большей части нашей республики ожидается ниже нормы на 1…2°С, лишь на западе, юге и юго-востоке республики – около климатической нормы.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, местами Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, около и больше нормы – на остальной территории.

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