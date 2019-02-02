Землетрясение силой в 2-3 балла ощутили жители ВКО

Магнитуда землетрясения составила 5,8 баллов.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 2 февраля в 3:54:41 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 616 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 12,9.

Магнитуда MPV 5,8.

Координаты эпицентра 46.70° с.ш. 82.96° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменогорск, Зайсан 2-3 балла

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