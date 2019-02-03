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Шестеро пострадали в ДТП с "перевертышем" в Алматы

Пострадавших забрала скорая помощь.

Фото : Zakon.kz3 февраля 2019, 06:28

В Алматы произошло ДТП с участием Audi Q7 и Toyota Camry, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, водитель Audi следовал по Толе би в западном направлении. На пересечении с улицей Байтурсынова неустановленный встречный автомобиль повернул налево перед внедорожником. Чтобы избежать столкновения водитель Audi дал по тормозам и попытался увернуться. Автомобиль понесло в сторону Toyota Camry.

Произошло столкновение, в результате которого Toyota вылетела на тротуар, а Audi перевернулась. По предварительным данным пострадали шесть человек - водители и пассажиры. Их забрали медики. На месте также работали сотрудники службы спасения - они вытаскивали водителя Toyota Camry, который, как рассказали очевидцы, находился без сознания.


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