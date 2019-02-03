Недоношенную тройню спасли в Шымкенте
Новорожденные в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение.
Фото : Управление здравоохранения3 февраля 2019, 07:31
В Шымкенте родилась тройня, передаёт Казинформ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.
Все новорожденные из тройни - мальчики. Они родились весом 1500 и 1600 граммов. Малыши появились на свет на три месяца раньше срока. Недоношенные новорожденные в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение.
"За малышами ухаживали специалисты городского перинатального центра, они буквально помогли тройне выжить. Мама и младенцы сейчас чувствуют себя хорошо. За месяц их вес достиг 2500 граммов", - сообщили в ведомстве.
38-летняя мать тройни Фазила Досметова стала многодетной. У женщины теперь шестеро детей.
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