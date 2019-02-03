Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Недоношенную тройню спасли в Шымкенте

Новорожденные в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение.

Фото : Управление здравоохранения3 февраля 2019, 07:31

В Шымкенте родилась тройня, передаёт Казинформ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

Все новорожденные из тройни - мальчики. Они родились весом 1500 и 1600 граммов. Малыши появились на свет на три месяца раньше срока. Недоношенные новорожденные в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение.

"За малышами ухаживали специалисты городского перинатального центра, они буквально помогли тройне выжить. Мама и младенцы сейчас чувствуют себя хорошо. За месяц их вес достиг 2500 граммов", - сообщили в ведомстве.

38-летняя мать тройни Фазила Досметова стала многодетной. У женщины теперь шестеро детей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты