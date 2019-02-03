Скончался директор больницы МЦ Управления делами Президента Амир Ахетов

Светлая память об Амире Ахетове навсегда останется в сердцах коллег.

Управление Делами Президента Республики Казахстан с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине Ахетова Амира Амантаевича - директора Больницы Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Амир Амантаевич более 10 лет проработал в системе Управления Делами. В разные годы он руководил санаториями "Алматы" и "Окжетпес", Центральной клинической больницей, Больницей Медицинского центра.

Доктор медицинских наук, почетный член Национальной Академии Наук Республики Казахстан, профессор Российской Академии естественных наук, в составе группы ученых в 2017-м году он стал лауреатом Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби за разработки в области долголетия.

Светлая память об Амире Ахетове навсегда останется в сердцах коллег.

Гражданская панихида состоится 5 февраля в 9:30 в Центральной клинической больнице Алматы (Совминка).

Ахетов Амир Амантаевич родился 10 ноября 1969 года в Акмолинской области.

В 1987-1989 годах учился во 2-м Московский ордена Ленина государственном медицинском институте им. Н.И. Пирогова. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт в 1994 году. по специальности "Лечебное дело". В 2006 году завершил учебу в Высшей школе права "Әділет".

Трудовой стаж:

· Санитар 9 хирургического отделения трансплантологии искусственной почки НИИ клинической и экспериментальной хирургии имени А.Н.Сызганова (1986-1987);

· Санитар Пансионата для ветеранов труда № 6 г. Москва (1988);

· Врач-нефролог отделения "Искусственная почка" Больницы скорой медицинской помощи г. Алматы (1994-1998);

· Врач-токсиколог токсикологического отделения Больницы скорой медицинской помощи г. Алматы (1998-2000);

· Заведующий центром нефрологии и гемодиализа Городской клинической больницы №7 г. Алматы (2000-2006);

· Начальник отдела организационной работы и внешних связей Научного центра медицинских и экономических проблем здравоохранения г.Алматы (2006-2007);

· Главный врач Городской детской поликлиники №6 г. Алматы (2007-2007);

· Президент, член Совета директоров АО "Санаторий Алматы" (2007-2008);

· Президент, член Совета директоров АО "Санаторий "Ок-Жетпес" (01.2008-12.2008);

· Главный врач Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010);

· Председатель Правления АО "Республиканский диагностический центр" г. Астана (2010-2012);

· Главный врач Центральной клинической Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан (2012-2015);

· Заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан (05.2015-11.2015);

· Председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан (2015-2016);

· Директор Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК (с 05.2016)

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!