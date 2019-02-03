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Шасси задымилось у самолета Kata Air Sudan в Алматы

Члены экипажа не пострадали.

Фото : pixabay3 февраля 2019, 15:11

Сегодня у самолета Bombardier CRJ-2 авиакомпании KATA AIR Sudan, совершившего в 12:45 посадку в Международном аэропорту Алматы после планового облета, при пробеге по полосе произошло задымление шасси. Об этом сообщили в Международном аэропорте Алматы, передает Zakon.kz.

Через три минуты к борту прибыли три пожарных расчета Службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. Они не допустили возгорания.

Члены экипажа не пострадали. О случившемся было сразу доложено в Комитет гражданской авиации РК и уполномоченный орган по расследованию авиационных событий.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.


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