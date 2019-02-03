Более половины студентов казахстанских вузов - девушки

Выпуск квалифицированных специалистов за прошлый год составил – 130691 человек, что на 2,8% больше по сравнению с 2017/2018 учебным годом (127084 человека).

Общая численность студентов в Казахстане составляет 542458 человек, из них девушки – 292231 человек или 53,9%. Численность студентов в текущем учебном году, по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилась на 9,3%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Принято в текущем учебном году – 163336 человек, выбыло студентов до окончания срока обучения по различным причинам в течение предыдущего учебного года – 51779 человек, выпуск составил – 130691 человек.

Из общей численности студентов 73,6% обучаются по дневной форме обучения, 19% – заочной и 7,4% – вечерней. За счет государственных образовательных грантов получают образование 162877 человек, что составляет 30% от общей численности студентов, на платной основе – 379581 человек или 70%.

Доля студентов обучающихся на государственном языке составляет 64,5%, на русском – 31% и на английском языке – 4,5%.

Выпуск квалифицированных специалистов составил – 130691 человек, что на 2,8% больше по сравнению с 2017/2018 учебным годом (127084 человека).

Численность штатного профессорско-преподавательского состава составляет 38275 человек, в том числе по совместительству работает 5630 преподавателей. Ученую степень доктора наук имеют 8,4% сотрудников из общего профессорско-преподавательского состава, кандидата наук – 33,7%, звание профессора – 6% и доцента – 14,8%. Число преподавателей, имеющих академическую степень магистра, составляет 12337 человек или 32,2%, доктора философии (PhD) и доктора по профилю – 2379 человек или 6,2%.

Справочно:

На начало 2018/2019 учебного года в Республике Казахстан действует 128 высших учебных заведений с учетом филиалов. Государственными по форме собственности являются 45 ВУЗов, частными – 79 ВУЗов и с иностранной формой собственностью – 4 ВУЗа.

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