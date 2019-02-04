Елена Рыбакина выиграла турнир ITF в Австралии

В финале теннисистка встречалась с россиянкой Ириной Хромачевой.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей международного женского турнира ITF в Австралии с призовым фондом $60 000.

В финале Рыбакина встречалась с россиянкой Ириной Хромачевой. Казахстанка выиграла первый сет со счетом 7:5. Во второй партии при счете 3:3 Хромачева отказалась от продолжения борьбы.

Цикл женских турниров ITF — второй по значимости женский профессиональный теннисный тур. Соревнования тура являются промежуточной ступенью между юниорскими и любительскими турнирами с одной стороны и турнирами WTA с другой стороны. ITF, санкционируя и этот и юниорский тур, имеет возможность дополнительно премировать лучших юниоров специальными приглашениями на крупные соревнования этой серии.

Турниры серии имеют призовой фонд от 15 000 до 100 000 долларов. На части соревнований теннисисткам дополнительно оплачивается проживание.

Турниры с призовым фондом менее 80 000 долларов учитываются в рейтинге WTA с недельной задержкой, с призовым фондом в 80 000 и более — одновременно с соревнованиями тура WTA той недели.

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